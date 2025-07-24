Захисник донецького Шахтаря Вінісіус Тобіас опинився в сфері інтересів бразильського Фламенго. Як повідомляє видання Paparazzo, клуб із Ріо-де-Жанейро розглядає варіант з підписанням 21-річного легіонера, який готовий повернутися на батьківщину.

Втім, «гірники» хочуть заробити на трансфері. За інформацією джерела, Шахтар оцінює Тобіаса в 25 мільйонів євро — це значно більше, ніж готовий заплатити Фламенго. Якщо донеччани не знизять суму, бразильський клуб відмовиться від перемовин.

У сезоні 2024/25 Вінісіус Тобіас провів 26 матчів у складі Шахтаря в усіх турнірах, зробивши 6 результативних передач. Згідно з оцінкою Transfermarkt, його ринкова вартість становить лише 5 мільйонів євро.

Сьогодні о 21:00 Шахтар проведе на виїзді матч проти Бешикташа у 2-му кваліфікаційному раунді Ліги Європи.