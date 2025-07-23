Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран напередодні першого матчу другого раунду кваліфікації Ліги Європи проти турецького Бешикташа оцінив сильні сторони суперника «гірників».

Слова турецького фахівця передає видання Трибуна.

«Мені подобаються команди, які володіють м'ячем, і ми будемо намагатися грати з контролем. У Бешикташа сильні контратаки, що частково пов’язано з профілем гравців. Але великі команди можуть адаптуватися до будь-якої ситуації. Ми будемо готові і до позиційної гри, і до контратак, однак я не хочу відмовлятися від контролю м’яча.

Дуже мало команд у світовій історії досягали успіху лише завдяки обороні. Так, є винятки – Греція-2004, Атлетіко з Сімеоне – але здебільшого титули здобували ті, хто володів м’ячем і контролював гру. Ми хочемо домінувати», – сказав Туран.