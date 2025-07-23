Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін висловився про майбутнє протистояння з турецьким Бешикташем у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи.

«Бешикташ - це клуб з багатою історією і відданими вболівальниками в європейському футболі. Ми відчуваємо до них велику повагу. У них якісний склад і висококласний тренер, і вони завжди були важким суперником, особливо на своєму полі. Ми очікуємо непростий матч як у фізичному, так і в тактичному плані», - сказав Палкін для Fanatik.com.tr.

На попередньому етапі під керівництвом Турана донецький клуб упевнено розібрався з фінським Ільвесом, адже розгромна перемога 6:0 у першому матчі і нульова нічия у другому дозволили впевнено пройти далі.

Тепер на Шахтар чекає більш серйозне випробування. Зустрічі з Бешикташем заплановані на 24 і 31 липня.