Французький журналіст порадив ПСЖ підписати Забарного
Девід Глузман відзначив українського захисника
23 хвилини тому
Французький журналіст Девід Глузман висловив думку, що ПСЖ варто підписати захисника Борнмута Іллю Забарного. За його словами, 22-річний українець демонструє високий рівень гри та міг би значно посилити оборону парижан.
«Це правий центральний захисник. Він може грати у високій лінії оборони. Він гарно діє у розіграшах м'яча, є дуже проактивним захисником, фізично міцним. Він знає, як керувати захистом», – сказав Глузман в ефірі програми After Foot.
У сезоні 2024/25 Забарний взяв участь у 39 офіційних матчах за Борнмут, відзначившись однією гольовою передачею. За даними Transfermarkt, ринкова вартість центрального захисника становить 40 мільйонів євро.
Раніше повідомлялося, що топ-клуб АПЛ запропонував 70 мільйонів за Забарного.