Павло Василенко

Керівництво Барселони має прийняти кілька важливих рішень щодо майбутнього команди. За даними Mundo Deportivo, головний тренер каталонців Гансі Флік може втратити гравця, якого він часто використовує.

Контрактна ситуація для футболістів Барселони не є оптимальною. Контракти таких гравців, як Роберт Левандовський, Френкі де Йонг, Андреас Крістенсен та Ерік Гарсія, закінчуються наступного року.

Каталонська преса зосереджується на майбутньому останнього. Рік тому Ерік повернувся з Жирони, де був в оренді, і згодом завоював довіру Фліка. Минулого сезону тренер регулярно випускав випускника Ла Масії в стартовому складі. Він провів 45 матчів, забивши п'ять голів і зробивши три результативні передачі.

Німець цінує універсальність 24-річного гравця. Він виступає переважно на позиції центрального захисника, але також може успішно грати як правий захисник або опорний півзахисник.

Однак, невідомо, як довго Гарсія залишатиметься в клубі. Його контракт закінчується 30 червня наступного року. Наразі переговори щодо можливого продовження не ведуться.

«Ерік – важливий гравець для Фліка. Сам гравець планує продовжити свою кар'єру в Барселоні, але клуб ще не розпочав переговори щодо нового контракту», – повідомляє Mundo Deportivo.

Якщо ситуація не зміниться, Гарсія піде на правах вільного агента в кінці сезону. Transfermarkt наразі оцінює його в 18 мільйонів євро.