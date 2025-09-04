Український голкіпер Реала Андрій Лунін мав шанс змінити клубну прописку минулого літа.

Як повідомляє DefensaCentral, агент воротаря Жорже Мендеш вів переговори із президентом Барселони Жоаном Лапортою щодо можливого переходу. Однак далі обговорень справа не просунулась, адже мадридський клуб і сам Лунін одразу виключили такий варіант. У результаті каталонці зупинили вибір на Жоані Гарсії.

Раніше стало відомо, що головний тренер Реала Хабі Алонсо дав зрозуміти Луніну, що його роль у команді залишиться незмінною і виходи на поле будуть обмежені Кубком Іспанії.

Раніше повідомлялося, що Андрій Лунін на фініші літнього трансферного вікна міг стати голкіпером Жирони.