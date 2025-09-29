Флік оцінив перемогу Барси над Реалом Сосьєдад: «Це хороший результат, але попереду довгий шлях»
Тренер каталонців відзначив характер команди та повернення Ламіна Ямаля
близько 13 годин тому
Барселона здобула складну перемогу над Реалом Сосьєдад з рахунком 2:1, а головний тренер Хансі Флік відзначив особливе значення цього успіху для команди.
«Це командна перемога. Суперник знав, як грати, і нам довелося попрацювати, але перемога заслужена. Сосьєдад захищався дуже низько, і нам потрібно було поступово підлаштовувати свою гру.
Добре, що Ямаль повернувся. Всі можуть побачити, наскільки він хороший. Вся команда добре попрацювала. З моменту закінчення минулої гри у нас на відпочинок було всього 68 годин, і те, що всі футболісти віддають всі сили, неймовірно.
Це хороший результат, але попереду довгий шлях. Треба продовжувати виконувати свою роботу», — сказав Флік.