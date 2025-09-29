Барселона здобула складну перемогу над Реалом Сосьєдад з рахунком 2:1, а головний тренер Хансі Флік відзначив особливе значення цього успіху для команди.

«Це командна перемога. Суперник знав, як грати, і нам довелося попрацювати, але перемога заслужена. Сосьєдад захищався дуже низько, і нам потрібно було поступово підлаштовувати свою гру.

Добре, що Ямаль повернувся. Всі можуть побачити, наскільки він хороший. Вся команда добре попрацювала. З моменту закінчення минулої гри у нас на відпочинок було всього 68 годин, і те, що всі футболісти віддають всі сили, неймовірно.

Це хороший результат, але попереду довгий шлях. Треба продовжувати виконувати свою роботу», — сказав Флік.