Павло Василенко

Барселона зазнала двох болісних поразок минулого тижня. За даними Sport.es, головному тренеру каталонців Гансі Фліку довелося пояснювати їх президенту клубу Жоану Лапорті.

Минулої середи блауграна у другому турі групового етапу Ліги чемпіонів програла ПСЖ з рахунком 1:2. Однак недільний матч Ла Ліги проти Севільї виявився набагато гіршим: чемпіони Іспанії поступилися з рахунком 4:1.

Як повідомляє видання, Флік та Лапорта провели серйозну розмову в літаку до Барселони. Темою, звичайно ж, були нещодавні поразки.

Наразі немає планів щодо зміни тренерського штабу. Клуб повністю довіряє німецькому тренеру і не має наміру його звільняти.

Лапорта вважає, що Флік швидко поверне свою команду на правильний шлях. Подібно було минулого сезону, коли Барселона також зазнала незначних труднощів на початку кампанії.

Німецький тренер вже визначив основні проблеми команди. Незабаром він працюватиме над покращенням захисту та пресингу.

Наступний матч Барселони відбудеться 18 жовтня, коли вони прийматимуть Жирону в рамках 9-го туру Ла Ліги.