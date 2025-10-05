Циганков не зможе допомогти Жироні в матчі з Барселоною
Українець відновлюватиметься після травми
близько 1 години тому
Стало відомо, що український вінгер Віктор Циганков та голкіпер Владислав Крапивцов не візьмуть участі у матчі з Барселоною.
За інформацією журналіста Хаві Еспінози, обидва футболісти пропустять майбутнє дербі Каталонії. Також у грі не зможуть зіграти Тома Лемар, Давид Лпес, Донні ван де Бек, Жоель Рокка, Аззедін Унаї та Алехандро Франсе.
Віктор Циганков продовжує поновлення після травми, а Владислав Краповцов бере участь у складі збірної України U-20 на молодіжному чемпіонаті світу.
Цього сезону Циганков провів два матчі на клубному рівні, відзначившись однією результативною передачею, а Крапивцов зіграв два поєдинки і пропустив шість м'ячів. Матч 9-го туру Ла Ліги між Жироною та Барселоною відбудеться 18 жовтня, початок о 17:15 за київським часом.