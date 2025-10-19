Німецький наставник Барселони Гансі Флік отримав червону картку в напруженому матчі проти Жирони, де його команда вирвала перемогу 2:1 на останніх хвилинах. Флік залишився незадоволеним рішеннями судді, вважаючи, що вилучення було несправедливим.

За даними Sports Illustrated, після гри він спробував пояснити те, що відбувається, зазначивши, що його жести не були направлені на адресу арбітра.

«Френкі був поруч, я сказав: «Давай, Френкі!» Чесно, я не звертався до судді. Я аплодував, щоб підбадьорити команду. Можливо, це навіть допомогло нам виграти матч. Я намагався поговорити з Хілем Мансано, але він не захотів – його право, я повинен це прийняти», – запевнив німець.

Барселона не має наміру подавати апеляцію, тому 60-річний тренер офіційно пропустить наступний тур Ла Ліги, де каталонці зустрінуться з Реалом.