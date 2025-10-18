Сергій Стаднюк

У дев’ятому турі іспанської Ла Ліги Барселона номінально вдома здолала Жирону.

У драматичному матчі чемпіонату Іспанії. Господарі вийшли вперед вже на 13-й хвилині завдяки точному удару Педрі, але через сім обертів секундної стрілки Вітсель відновив рівновагу, скориставшись неузгодженістю в обороні каталонців.

Після перерви Барселона контролювала гру, створюючи моменти біля воріт Гассаніги. Напруга сягнула максимуму у компенсований час, коли Рональд Араухо, який вийшов на заміну, гарно підключився до атаки і приніс своїй команді перемогу – 2:1. За емоційне святкування уругваєць отримав заслужену жовту, та його це вже мало бентежило.

Цікаво, що за три хвилини до того арбітр продемонстрував червону картку представнику Барселони. Щоправда команда в меншості не залишилася, адже це був головний тренер Гансі Флік.

Нападник Жирони Владислав Ванат відіграв 67 хвилин. За цей час українець завдав одного удару в площину, одного разу успішно пішов у дриблінг, віддав 100% точних передач. Оцінка – 6.8 (шоста в команді). Вінгер Віктор Циганков відіграв 30 хвилин, вийшовши на заміну в другому таймі. Одного разу пробив повз ворота, віддав 85% точних передач. Оцінка – 6.3.

Барселона набрала 22 очки у турнірній таблиці й обійшла Реал на один бал. Але в одвічного конкурента є матч у запасі.

Ла Ліга, дев’ятий тур

Барселона – Жирона 2:1

Голи: Педрі, 13, Араухо, 90+3 – Вітсель, 20

Барселона: Щенсни, Кунде, Гарсія, Кубарсі, Бальде (Мартін, 76) — Педрі (Крістенсен, 64), де Йонг, Касадо (Араухо, 82) — Ямаль (Барджі, 64), Фернандес (Фермін, 46), Рашфорд

Жирона: Гассаніга, Рінкон, Реїс, Блінд, Морено — Хіль (Соліс, 63), Мартінес (Курума, 80), Вітсель, Рока (Аспрілья, 69) — Порту (Циганков, 63), Ванат (Стуані, 69)

Попередження: Араухо, 90+3 – Стуані, 75, Морено, 85

Огляд матчу буде доступний на сторінці події Барселона – Жирона.