Павло Василенко

Німецький тренер Гансі Флік не зможе очолити Барселону з лави запасних у недільному Ель Класіко проти Реала.

Клуб не зміг оскаржити його червону картку, яку Флік отримав за протест після закінчення матчу 9-го туру Ла Ліги проти Жирони, повідомляє агентство DPA.

Барселона перемогла Жирону з рахунком 2:1 завдяки голу Рональда Араухо в компенсований час і відстає від лідера Реала на два очки.

Матч 10-го туру Ла Ліги Реал – Барселона пройде у неділю, 26 жовтня, і розпочнеться о 17:15 за київським часом.