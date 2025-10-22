Ла Ліга на своїй сторінці в твітері повідомила про скасування матчу 17-го туру Прімери між Вільярреалом і Барселоною, який планувалося провести 20 грудня в Маямі (США).

У заяві організаторів зазначено, що це рішення стало вимушеним через нестачу часу на якісну підготовку події.

Ла Ліга глибоко шкодує, що цей проєкт, який був історичною і унікальною можливістю для інтернаціоналізації іспанського футболу, не може бути реалізований. Проведення офіційного матчу за межами країни стало б важливим кроком у глобальному розвитку чемпіонату, зміцнило б міжнародну присутність клубів, підвищило впізнаваність гравців і посилило бренд іспанського футболу на такому стратегічному ринку, як США, — йдеться у заяві Ла Ліги.

Матч мав відбутися 20 грудня 2025 року, але тепер його проведуть в Іспанії — дата та місце уточнюються.

Раніше, команди Ла Ліги влаштували бунт через проведення матчу Вільярреал - Барселона у США.