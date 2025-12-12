Київ-Баскет обіграв Харківські Соколи та пробився у Фінал чотирьох Кубка України
Найрезультативнішим у матчі став Михайло Бублик – 25 очок
близько 2 годин тому
Фото: ФБУ
Столичний Київ-Баскет став першим учасником Фіналу чотирьох Кубка України, здолавши у чвертьфіналі Харківські Соколи.
Фінальна частина турніру запланована на березень.
Кубок України. Чоловіки. 1/4 фіналу
Харківські Соколи — Київ-Баскет 74:82 (21:27, 25:16, 11:16, 17:23)
