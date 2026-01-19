Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік прокоментував поразку команди у виїзному матчі 20-го туру Ла Ліги проти Реал Сосьєдад з рахунком 1:2, висловивши невдоволення підсумковим результатом.

На думку наставника каталонців, команда продемонструвала якісну гру та створила кілька моментів, але не зуміла їх реалізувати. У той же час німецький фахівець наголосив на помилках в обороні, які в результаті відіграли вирішальну роль у результаті зустрічі.

«Я розчарований, адже ми зіграли дуже хороший матч. Барселона чотири рази влучила в штангу, два голи були скасовані, ми створили безліч моментів. Результат не відображає нашу гру.

Ми маємо краще захищатися, особливо після того, як пропустили другий гол одразу після того, як зрівняли рахунок. Саме цей м’яч став для нас вирішальним.

Я не хочу витрачати енергію на арбітра. Усі бачили його роботу, і ми маємо це прийняти. Потрібно зосередитися на тому, що можемо контролювати. Бувають дні, коли ти віддаєш багато енергії, але не маєш удачі. Ми заслуговували на перемогу, але це футбол», — підкреслив наставник.