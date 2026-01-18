Головний тренер Барселони Хансі Флік зіткнувся з кадровою втратою перед матчем 20 туру іспанської Ла Ліги. У поєдинку проти Реал Сосьєдада каталонцям не допоможе один із лідерів команди бразильський вінгер Рафінья, який не був включений до заявки.

Як повідомляє офіційний ресурс клубу, відсутність футболіста пов'язана з медичними рекомендаціями. Пошкодження не має серйозного характеру, проте тренерський штаб вирішив не наражати гравця на додатковий ризик, враховуючи щільний календар зустрічей. Конкретні терміни повернення Рафіньї на поле поки що не називаються.

У поточному сезоні бразилець демонструє високий рівень результативності: він провів 18 матчів у всіх турнірах, відзначившись 11 голами та п'ятьма результативними передачами. Зустріч між Реал Сосьєдадом та Барселоною стартує о 22:00 за київським часом.

