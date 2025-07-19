Головний тренер мадридського Реала Хабі Алонсо провів розмову з президентом клубу Флорентіно Пересом після болючого вильоту з клубного чемпіонату світу.

Команда зазнала принизливої поразки від ПСЖ з рахунком 0:4 і достроково завершила участь у турнірі, що проходив у США. Це викликало жорстку реакцію з боку керівництва і Перес висловив невдоволення як грою, так і результатом.

Хабі Алонсо, розуміючи стурбованість президента, у відповідь заявив про необхідність термінового посилення центру поля. За даними іспанської преси, тренер передав керівництву список потенційних новачків, куди увійшли Анджело Штіллер зі Штутгарта, Ніколо Барелла з Інтера та Кес Сміт із АЗ Алкмаар.

Проте Перес відкинув ці кандидатури. Президент Реала є великим шанувальником Родрі з Манчестер Сіті і прагне отримати саме його. Алонсо не підтримує ідею трансферу іспанського опорника, що викликає напругу в переговорах.

Якщо сторони не прийдуть до компромісу найближчим часом, мадридський клуб ризикує залишитись без нових гравців у центральній зоні, про це повідомило Sport.es.

Раніше повідомлялося, що Реал готовий продати зіркового бразильця.