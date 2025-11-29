Колишній наставник донецького Шахтаря Паулу Фонсека поділився своєю думкою і дав пораду українському вінгеру Челсі Михайлу Мудрику, який опинився в центрі допінгового скандалу. Цитує фахівця Трибуна.

«Я бачився з ним одного разу в Англії, але ми не надто багато говорили про цю ситуацію. Чесно, я не знаю, що саме трапилося і що стало причиною. Найважче – це бачити, що такий гравець, як Мудрик, не грає. Сподіваюся, що він зможе пережити цю ситуацію. Йому нелегко так довго залишатися без ігрової практики. Але він молодий і зможе повернутися у футбол.

Це дуже прикро, коли гравець з таким потенціалом потрапляє в таку ситуацію. Але порада, яку можу йому дати: «Не здавайся». Час мине, і, можливо, все повернеться, – сказав Фонсека.