Павло Василенко

Уругвайська футбольна асоціація офіційно призначила легендарного Дієго Форлана виконувачем обов'язків головного тренера національної збірної. Колишній нападник змінив Марсело Б'єлсу, який залишив посаду після невдалого виступу команди на чемпіонаті світу-2026. Про кадрове рішення повідомив президент федерації Ігнасіо Алонсо.

За його словами, Форлан працюватиме зі збірною щонайменше до березня 2027 року. Тимчасовий статус призначення пояснюється майбутніми виборами керівництва федерації, після яких буде ухвалено рішення щодо довгострокового наставника команди.

«Виконавчий комітет обрав Дієго. Ми ще у 2022 році хотіли залучити його до нашого проєкту, а зараз він із великим ентузіазмом погодився очолити збірну», – заявив Алонсо.

Окрім роботи з головною командою, Форлан також керуватиме збірною Уругваю U-20 на чемпіонаті Південної Америки 2027 року. Уже восени 2026-го він дебютує на чолі національної команди у стартових матчах кваліфікації до чемпіонату світу-2030.

Для володаря «Золотої бутси» ЧС-2010 це стане першим досвідом роботи зі збірною. Раніше він очолював Пеньяроль та Атенас де Сан-Карлос у клубному футболі.