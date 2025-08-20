Вацко - про оренду Супряги: «Рівень команди не має значення»
Динамо віддало багатостраждального форварда Епіцентру
близько 1 години тому
Виктор Вацко / Фото - Вацко on air
Коментатор Віктор Вацко на своєму YouYube-каналі висловився про майбутнє нападника Динамо Владислава Супряги.
Я думаю, що йому треба хоч кудись іти в оренду. Але піти туди, де він регулярно гратиме у футбол і відчує впевненість. Рівень команди не має значення, - пояснив Вацко.
Супряга до кінця сезону орендований новачком УПЛ Епіцентром.
