Супряга заради Епіцентра відкинув варіант з Європи
Нападник Динамо обирав між двома клубами
близько 2 годин тому
Владислав Супряга / Фото - ФК Динамо Київ
Коментатор та ютубер Роман Бебех розповів, що нападник Динамо Владислав Супряга міг продовжити кар'єру в Чехії.
25-річний нападник віддав перевагу варіанту з переходом в Епіцентр на правах оренди.
Нападник Динамо Владислав Супряга переходить в Епіцентр. Оренда. Можливо дебютує на цих вихідних. Перед цим рішенням він говорив з головним тренером Сергієм Нагорняком. Для гравця було важливо почути, що на нього розраховують. Виявляється у Супряги був ще варіант з чеським Яблунцем, але після розмови з Нагорняком, він обрав саме Епіцентр, - написав Бебех в Telegram.
В цьому сезоні Владислав має в доробку 1 матч в футболці Динамо.
