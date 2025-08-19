Динамо прилаштувало Супрягу в інший клуб
близько 2 годин тому
Владислав Супряга / Фото - ФК Динамо
Нападник Динамо Владислав Супряга перейшов до Епіцентру, повідомляє «Динамоманія».
25-річний футболіст виступатиме за новачка УПЛ на правах оренди.
В цьому сезоні Владислав має в доробку 1 матч в футболці Динамо.
Владислав має діючий контракт з Динамо до 30 червня 2027 року. Transfermarkt оцінює Супрягу в 400 тисяч євро.
