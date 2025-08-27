Павло Василенко

Іспанська Жирона зробила серйозний крок у боротьбі за українського нападника київського Динамо Владислава Ваната. За даними журналіста Ніла Соли, каталонський клуб досяг помітного прогресу у перемовинах біло-синіми щодо трансферу 22-річного гравця.

Ванат розглядається як пріоритетна ціль для підсилення атаки червоно-білих, і сам футболіст, за інформацією джерела, дуже зацікавлений у переїзді до Ла Ліги. Ба більше – він чинить тиск на керівництво Динамо, аби процес переходу у Жирону відбувся якомога швидше.

Цього сезону Ванат уже встиг відзначитися стабільними результатами: 7 матчів, 3 голи та 2 асисти. Його контракт із киянами діє до літа 2027 року, а Transfermarkt оцінює нападника у 15 мільйонів євро.

У разі переходу Ванат приєднається до ще двох українців у складі Жирони – воротаря Владислава Крапивцова та вінгера Віктора Циганкова.