Сергій Стаднюк

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський повідомив про те, що нападник Владислав Ванат і вінгер Анхель Торрес пропустять матч-відповідь раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи проти тель-авівського Маккабі, не назвавши причини. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

❓ На завтрашній матч дискваліфікований Вівчаренко, травмований Рубчинський, чи всі інші футболісти готові?

На жаль, нам не допоможуть у цій грі Торрес та Ванат. На цих гравців ми не зможемо розраховувати. Олександр Шовковський

Нагадаємо, київське Динамо вже у четвер, 28 серпня, у Польщі прийме Маккабі Тель-Авів. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за Києвом. У першому матчі гору після вилучення Костянтина Вівчаренка взяли ізраїльтяни (3:1).

Раніше повідомлялося, що Жирона може зробити Динамо покращену пропозицію щодо трансферу Ваната