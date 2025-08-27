Трансфер на вихід? Лідер Динамо пропустить матч-відповідь з Маккабі
Киянам уже можна вішати білий прапор?
близько 1 години тому
Головний тренер Динамо Олександр Шовковський повідомив про те, що нападник Владислав Ванат і вінгер Анхель Торрес пропустять матч-відповідь раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи проти тель-авівського Маккабі, не назвавши причини. Слова фахівця передає пресслужба клубу.
❓ На завтрашній матч дискваліфікований Вівчаренко, травмований Рубчинський, чи всі інші футболісти готові?
На жаль, нам не допоможуть у цій грі Торрес та Ванат. На цих гравців ми не зможемо розраховувати.
Нагадаємо, київське Динамо вже у четвер, 28 серпня, у Польщі прийме Маккабі Тель-Авів. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за Києвом. У першому матчі гору після вилучення Костянтина Вівчаренка взяли ізраїльтяни (3:1).
Раніше повідомлялося, що Жирона може зробити Динамо покращену пропозицію щодо трансферу Ваната
