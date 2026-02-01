Виступаючи в ролі експерта на TNT Sports, колишній капітан Ліверпуля Стівен Джеррард високо оцінив гру Екітіке, відзначивши подібність його манери з Фернандо Торресом, який забив 81 м'яч за клуб у період з 2007 по 2011 рік.

Форвард Ліверпуля Екітіке у свою чергу підкреслив, що йому доведеться ще багато працювати, щоб наблизитися до рівня таких легенд клубу, як Торрес. Француз став головним героєм матчу проти Ньюкасла, оформивши дубль у переможній грі на Енфілді з рахунком 4:1.

Коли слова Джеррарда дійшли аж до Екітіке, 23-річний нападник відреагував стримано і скромно, зізнавшись, що в дитинстві він не мав можливості регулярно дивитися матчі АПЛ у прямому ефірі.