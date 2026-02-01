Головний тренер Ліверпуля Арне Слот раніше очолював нідерландський Феєноорд і добивався з командою вражаючих результатів.

Серед його підопічних був правий захисник Лютсарел Гертрейда. Коли Слот улітку 2024 року перебрався до АПЛ, 25-річний футболіст виступав за німецький РБ Лейпциг, а за рік вирушив в оренду до Сандерленду.

Цієї зими, зіткнувшись із кадровою кризою на правому фланзі оборони, Ліверпуль знову звернув увагу на Гертрейду. Наразі клуб лише розпочав переговори про можливий перехід, але з наближенням закриття трансферного вікна вони обіцяють прискоритися та дати перші результати. Нинішнього сезону Гертрейда провів 19 матчів.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль покуражився в грі з Ньюкаслом.