Форвард РБ Лейпциг Беньямін Шешко може залишити команду до завершення літнього трансферного вікна завдяки особливій домовленості з клубом. За інформацією Sky Germany, у контракті 22-річного словенця прописано пункт, згідно з яким він може піти при надходженні пропозиції від 80 мільйонів євро, якщо сам виявить бажання перейти. На даний момент портал Transfermarkt оцінює нападника 70 мільйонів.

Клуби із Саудівської Аравії готові викласти потрібну суму, проте сам Шешко хоче продовжити кар'єру в Європі. Серед можливих претендентів Манчестер Юнайтед, Арсенал і Челсі, які раніше вже виявляли інтерес до гравця.

Минулого сезону 2024/25 нападник відзначився 18 голами та 7 результативними передачами у 42 зустрічах за Лейпциг, що робить його однією з пріоритетних цілей на ринку для топ-клубів Європи.

Майбутнє футболіста залежить від того, чи знайдеться європейський клуб, готовий заплатити встановлену суму до закриття трансферного вікна.