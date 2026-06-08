Сергій Разумовський

Нападник Денис Ндукве залишає Верес після завершення орендної угоди. Про це повідомила пресслужба рівненського клубу.

Форвард провів сезон-2025/2026 у складі народного клубу на правах оренди. Права на 26-річного футболіста належать Ворсклі, з якою у нього чинний контракт до літа 2027 року.

Для Вереса Ндукве став одним із найважливіших гравців атакувальної ланки у минулому сезоні. Загалом нападник провів за рівненську команду 21 матч у всіх турнірах. 20 поєдинків він зіграв у чемпіонаті УПЛ, ще один раз виходив на поле у Кубку України.

На рахунку Ндукве шість забитих м’ячів та одна результативна передача. З цим показником форвард став найкращим бомбардиром Вереса у сезоні, що підкреслює його важливість для команди в атакувальних діях.

Після завершення оренди футболіст має повернутися до Ворскли, якій належать права на гравця. Водночас подальше майбутнє Ндукве залишається невизначеним на тлі ситуації з полтавським клубом.

Раніше стало відомо, що Ворскла втратила професійний статус, оскільки не отримала атестат від ПФЛ. Через це питання щодо подальшої кар’єри нападника та його можливого нового клубу може стати актуальним під час літнього міжсезоння.