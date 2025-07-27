Нападник Ювентуса Душан Влахович може знову попрацювати з Массіміліано Алегрі, цього разу в Мілані.

За інформацією Milan Zone, яка посилається на журналіста Relevo Маттео Моретто, керівництво червоно-чорних уже провело попередні переговори з представниками 25-річного форварда, щоб прояснити фінансові аспекти потенційного переходу.

Головним ініціатором трансферу вважається сам Алегрі - він активно переконує босів Мілана підписати гравця, з яким раніше співпрацював у Турині.

Ювентус більше не бачить Влаховича частиною своєї майбутньої команди і вже готовий попрощатися з ним. У такій ситуації перехід серба на Сан-Сіро може відбутися вже найближчим трансферним вікном.

Раніше повідомлялося, що Ювентус може розірвати з ним контракт.