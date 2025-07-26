Півзахисник туринського Ювентуса Дуглас Луїс потрапив до сфери інтересів Ліверпуля, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Англійський клуб розглядає 27-річного бразильця як гравця ротації, який міг би гідно підміняти ключових футболістів протягом насиченого сезону.

Ювентус, у свою чергу, оцінює хавбека у 40 мільйонів євро. Цікаво, що Дуглас Луїс неочікувано не з'явився на першому тренуванні команди в рамках передсезонного збору, що може вказувати на можливий швидкий перехід до іншого клубу.

Контракт футболіста із туринцями розрахований до кінця червня 2029 року. Минулого сезону Луїс провів за Ювентус 27 матчів.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль підписав нападника за 95 мільйонів євро.