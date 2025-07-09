Павло Василенко

Нападник Душан Влахович не входить до планів Ювентуса на сезон 2025/26. За словами журналіста Джанлукі Ді Марціо, «Стара синьйора» хоче розірвати контракт із гравцем.

Угода серба діє до 30 червня 2026 року. Проте клуб хотів би продати нападаючого у літнє трансферне вікно, але, як виявилося, все не так просто. Поки що не знайшлося жодного клубу, готового задовольнити вимоги гравця та Ювентуса.

Ді Марціо повідомляє, що рішенням може стати дострокове розірвання контракту із форвардом. Пропозиція про це буде надіслана агенту гравця.

Однак Влаховичу доведеться виплатити суму, що йому належить, до кінця контракту. Це велика сума – 24 мільйони євро.

Натомість він зможе вільно шукати новий клуб. Можливо, він отримає передплатний бонус. Рішення тепер за сербом.

У сезоні 2024/25 нападник провів 44 матчі за Ювентус, забивши 17 м'ячів і віддавши п'ять результативних передач. Transfermarkt оцінює його у 35 мільйонів євро.