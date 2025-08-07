Форварда Шахтаря буде прооперовано
Футболіст потрапив в лазарет клубу
близько 1 години тому
Фото - ФК Шахтар
Нападник Шахтаря Лассіна Траоре вибув через мʼязову травму. Медичний департамент «гірників» повідомив про характер ушкодження форварда.
Траоре в матчі першого туру УПЛ з Епіцентром отримав травму чотириголового мʼяза стегна (квадрицепса). Футболістові належить пройти оперативне лікування, повідомляє пресслужба «гірників».
Траоре у сезоні 2025/26 років зіграв за Шахтар три поєдинки в усіх офіційних турнірах: без результативних дій.
Сьогодні донецька команда проведе перший матч третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи з Панатінаїкосом. Початок гри о 21:00 за київським часом.
Поєдинок-відповідь заплановано на 14 серпня (21:00).
