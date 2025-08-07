Головний тренер Шахтаря Арда Туран перед першим матчем третього раунду кваліфікації Ліги Європи проти Панатінаїкоса повідомив подробиці щодо травми вінгера «гірників» Кевіна. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Кевін дуже важливий для нас, я це знаю, але для мене всі мої гравці є дуже важливими. Вони однакові за рівнем своєї значущості. Утім Кевін – особливий гравець для наших рішень в атаці. Я люблю його як брата, не лише як футболіста. Якщо його немає з нами, це сумно, але ми з нетерпінням чекаємо на його повернення. Це станеться доволі швидко, але головне, щоб він був готовий.

Після того, як він буде готовий, ми зможемо про нього говорити. Адже я не знаю точної інформації, лікарі знають краще за мене. Це дуже важливо для нас. Справді важливо. Побачимо. Ми зараз думаємо лише про завтрашній матч. І Кевін теж думає про цю гру, хоча йому це непросто.