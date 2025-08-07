Головний тренер Шахтаря Арда Туран перед першим матчем третього раунду кваліфікації Ліги Європи проти Панатінаїкоса висловився щодо звання наймолодшого наставника в історії «гірників» у чемпіонах України. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Перш за все, я дуже радий, що став наймолодшим тренером, який здобув перемогу з «Шахтарем». Але я не вважаю, що ми вже щось виграли. Якщо й буде що вигравати, то це станеться наприкінці. Водночас я дуже задоволений прогресом, енергією та грою своїх футболістів. Я не думаю, що вже є досвідченим тренером, але можу сказати, що маю великий досвід перемог і поразок у спорті. І я вірю, що можу допомогти своїм футболістам у цьому.

Незалежно від того, перемагаємо ми чи програємо, я ставитимуся до них однаково – як до людей. Адже кожен може бути гарним тренером, коли все добре. Але головне – залишатися гарним для своїх футболістів, коли справи йдуть погано, зберігати довіру та бути відданими один одному у важкі моменти.

Щодо перетину кордону. Чесно кажучи, це дуже сумно й дуже складно, але ми не використовуватимемо це як виправдання. Щоразу, коли ми перетинаємо кордон, я переживаю сильні емоції, бо думаю про безліч історій, пов’язаних з нинішніми обставинами. Це справді важко, але є люди, які роблять це вже три-чотири роки. І це зовсім нелегко. Зрештою страждають саме люди – молодь, діти.

Коли ми щоразу перетинатимемо кордон, ми не будемо робити з цього виправдання, а зосередимося лише на позитиві. Позитив у тому, що ми вдягаємо футболки «Шахтаря» і робимо щось, щоб приносити людям радість. Нас нічого більше не цікавить. Ми думаємо лише про те, щоб зробити людей щасливими й завершити цю історію якнайкраще. Також у Тернополі було нелегко ходити містом і бачити всі ці фотографії молодих людей.