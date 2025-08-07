Головний тренер грецького Панатінаїкоса Руй Віторія поділився очікуваннями від поєдинку з донецьким Шахтарем у рамках першого матчу третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Його слова наводить видання gazzetta.gr.

«Я повинен внести ясність. Нам доведеться зіткнутися з дуже хорошою командою. Вони заслужено виграли обидва матчі у Бешикташа. В них якісні гравці у всіх лініях. Більшість з них давно грають разом і добре взаємодіють один з одним, вони дуже зіграні. В нашого суперника є якісні бразильські гравці в півзахисті. На мій погляд, нам доведеться зустрітися з однією з найкращих команд на даному етапі, якщо не з найкращою.

Це реалізм. З іншого боку, це анітрохи не применшує якості нашої команди, що очевидно з того, що ми показали в попередніх матчах та демонструємо щодня на тренуваннях. Так, ми вилетіли від Рейнджерс, але команда показала єдність, рішучість, майстерність та ряд інших якостей, і це демонструє, що ми можемо пройти кваліфікацію, якщо виправимо деякі конкретні деталі, такі як удача та неефективність в завершальній фазі.

Це дуже складна гра. Мова йде про дуже сильну команду. Нам потрібно бути максимально зосередженими і конкурентоспроможними у всіх аспектах. Ми повинні володіти м'ячем і не дозволяти їм швидко повертати його собі, щоб зіпсувати супернику гру. Нам потрібно, як і в матчі з Рейнджерс, здійснювати високий пресинг, щоб створювати їм проблеми на початковій фазі побудови гри.

Обидві команди, безумовно, мають проблеми. Суперник має якісних гравців та рішення, щоб замінити тих, хто відсутній. І з нашого боку, хоча наш склад ще не повністю сформований, ми також маємо рішення. Ми хочемо мати двох рівноцінних гравців на кожній позиції, і я сказав про це своїм футболістам. У нас є підходящі гравці, щоб замінити тих, хто не може грати. Я не хочу, щоб хтось у команді відчував себе апріорі гравцем стартового складу», — заявив Віторія.