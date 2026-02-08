Франк: «Тоттенгем гідно боровся вдесятьох проти Манчестер Юнайтед»
«Шпори» у меншості не кинули грати в футбол
6 хвилин тому
Головний тренер Тоттенгема Томас Франк підбив підсумки матчу 25 туру АПЛ проти МЮ (0:2). Його слова наводить TNT Sports.
Думаю, перші 30 хвилин ми провели дуже добре - на виїзді, на складному стадіоні, проти команди, яка була впевнена в собі і перебувала на ходу. А після червоної картки я пишаюся тим, що показали гравці. Їх стійкістю, вмінням залишатися в грі, тим, що вони часом все одно становили загрозу і намагалися щось створити. Я дуже ними пишаюся.
Потім ми зробили три атакуючі заміни - і тут же пропустили другий гол. Останні 60-70 хвилин ми грали вдесятьох, команда віддала всі сили. Я дуже пишаюся вболівальниками – їх було чудово чутно протягом усього матчу.
Це була та помилка, яку суперник міг використати. Таке, звичайно, завжди може трапитися. Коли граєш 10 на 11, певні зони неминуче оголюються, і саме там нас спіймали.
Що стосується Крістіана, перш за все - у нього не було наміру продовжувати рух і отримувати червону картку. Він явно йшов у м'яч. На жаль, за нинішніми правилами це трактується як вилучення. Крістіан вибачився перед партнерами в роздягальні. Так, це неприємно, але така реальність. Нам потрібно з цим справлятися. Ми багато працювали над такою якістю, як стійкість і характер. Сьогодні ми не досягли результату, але те, що гравці показали на полі, було неймовірним, - сказав Франк.
