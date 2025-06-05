Франсішку Консейсау: «Показали, що команда — це не лише 11 гравців»

Півзахисник збірної Португалії прокоментував перемогу над Німеччиною та поділився очікуваннями від фіналу Ліги націй

близько 15 годин тому

rt

Франсішку Консейсау, який зрівняв рахунок у півфінальному матчі Ліги націй проти Німеччини (2:1), відзначив внесок гравців, які вийшли на заміну, у важливу перемогу своєї команди.

— Тренер сказав мені просто бути собою. Думаю, я вийшов на поле, щоб допомогти команді завдяки своїм навичкам. Допомогти тим, що я вмію робити. Думаю, зі своєю задачею впоралися всі, хто виходив на заміну. Ми показали, що команда — це не лише 11 футболістів.

Про фінал

— Це буде складний матч. І Франція, і Іспанія — дуже сильні суперники. Кожна з цих збірних має свої переваги. Але ми повинні думати про себе, про свою гру. І постараємося перемогти, — передає слова хавбека збірної Португалії офіційний сайт УЄФА.

У фіналі Ліги націй збірна Понртугалії зустрінеться з переможцем пари Іспанія - Франція. Вирішальний поєдинок запланований на 8 червня.
 

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