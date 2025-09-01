Павло Василенко

Збірна Франції отримала тривожні новини напередодні відбіркового поєдинку до ЧС-2026 проти України. Двоє основних центрбеків «триколорів» – Вільям Саліба та Ібраїма Конате – зазнали травм у очному матчі англійської Прем’єр-ліги.

У поєдинку третього туру між Ліверпулем та Арсеналом (1:0) лондонці втратили Саліба вже на п’ятій хвилині, коли він отримав ушкодження ноги й був змушений залишити поле. У другому таймі аналогічна доля спіткала і Конате: на 77-й хвилині він також покинув гру через травму.

Обидва захисники включені до заявки збірної Франції на вересневі матчі, зокрема і на зустріч проти України, яка відбудеться 5 вересня у Вроцлаві (Польща). Їхня участь у ключовому протистоянні наразі під питанням.