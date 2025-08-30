Сергій Стаднюк

Головний тренер збірної України Сергій Ребров перевів із резервного списку до основного вінгера київського Динамо Назара Волошина. Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Таким чином футболіст готуватиметься разом із командою до стартових матчів відбору чемпіонату світу-2026. Нагадаємо, що 5 вересня «синьо-жовті» зіграють у Вроцлаві проти Франції, а 9 вересня у Баку зустрінуться з Азербайджаном.

Раніше наставник Жирони Мічел Санчес поінформував про ситуацію з кадровими втратами. За його словами, вінгер каталонців і збірної України Віктор Циганков не тренувався через дискомфорт у лівій нозі, і остаточне рішення щодо його участі у матчі Ла Ліги проти Севільї буде ухвалене безпосередньо перед грою.

Таким чином, довиклик Волошина може бути реакцією на стан Циганкова. Для представника Динамо це дебютний виклик до національної команди. Раніше він виступав за різні вікові групи «синьо-жовтих».