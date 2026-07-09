Павло Василенко

Пристрасті після матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу між Францією та Парагваєм не вщухають. Французькі медіа повідомили про резонансний інцидент, який активно обговорюють у соціальних мережах, а в центрі уваги знову опинився капітан команди Дідьє Дешама – Кіліан Мбаппе.

За даними TF1 Info, під час традиційного парагвайського фестивалю Сан-Хуан-Ара нібито було спалено велике опудало із зображенням французького форварда. Відео та фото, що поширилися в інтернеті, викликали хвилю обурення та дискусій щодо меж футбольних емоцій і поведінки вболівальників після болісної поразки.

🇫🇷🇵🇾 FLASH | Un mannequin à l’effigie de Kylian Mbappé a été brûlé au Paraguay.pic.twitter.com/dtrQ8VsuPL — AlertesInfos (@AlertesInfos) July 8, 2026

Повідомляється, що частина фанатів Парагваю досі важко переживає виліт від Франції, а Мбаппе, як головна зірка суперника, став символом цього розчарування. Ситуацію додатково загострюють попередні скандальні висловлювання окремих парагвайських політиків на адресу французького нападника, які вже викликали міжнародний резонанс.

Наразі ФІФА офіційно не коментувала ці повідомлення, однак тема продовжує набирати обертів у світових медіа та соцмережах.