Захисник ПСЖ Ілля Забарний мало не став антигероєм 17-го туру проти Парижа (1:2) через епізод, який призвів до призначення пенальті у ворота його команди.

Український гравець отримав вкрай низьку оцінку від видання L'Equipe – лише 4 бали. Помилка Забарного у боротьбі з вінгером Парижа Горі призвела до спірного 11-метрового удару.

«Українець грав пристойно, доки не припустився подвійної помилки: спочатку пропустивши Горі за спину, а потім програв йому дуель і «привіз» пенальті, що призвело до того, що Париж зрівняв рахунок. Загалом виглядав нервово. Був замінений на Маркіньйоса на 70-й хвилині», – йдеться в матеріалі L`Equipe.

У сезоні 2025/26 Забарний провів за ПСЖ 20 матчів у всіх турнірах та відзначився одним забитим голом.