З'явилися подробиці трансферних планів ПСЖ на зимове вікно. Керівництво паризького клубу загалом є досить нинішнім складом, тому активних придбань у січні чекати не варто, повідомляє Le Parisien.

При цьому у французькому гранді вже розпочали підготовку до літньої трансферної кампанії. У полі зору селекціонерів опинилися два 17-річні таланти з лісабонської Бенфіки нападник Анісіу Кабрал та хавбек Рафаель Кінтас. Очікується, що саме влітку обидва футболісти можуть стати частиною проекту чинного чемпіона Франції.

Однак ПСЖ чекає серйозної конкуренції, оскільки за перспективними португальцями уважно стежать англійські гранди Манчестер Юнайтед та Манчестер Сіті.

Нагадаємо, що після 16 турів чемпіонату Франції ПСЖ розташовується на другій позиції в турнірній таблиці, поступаючись лідеру Лансу лише в одне очко.

Раніше стало відомо, що Луїс Енріке — найкращий тренер 2025 року за версією Score 90.