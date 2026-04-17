Астон Вілла – рекордсмен АПЛ за кількістю послідовних перемог в Лізі Європи
Бірмінгемці покращили результат Челсі
близько 1 години тому
Астон Вілла / Фото - Yahoo
Астон Вілла пройшла Болонью у чвертьфіналі Ліги Європи (3:1, 4:0) сезону-25/26.
Завдяки цьому результату команда Унаї Емері стала першим англійським клубом в історії, який переміг у 9 іграх Ліги Європи поспіль.
Астон Вілла побила рекорд Челсі, який з квітня 2013 року по листопад 2018-го мав 8 перемог.
У півфіналі бірмінгемці зіграють з Ноттінгем Форест.
Успіх експартнерів Зінченка. Визначилися всі пари півфіналу Ліги Європи
Поділитись