«Футбол — для людей»: Хабі Алонсо виступив проти передачі турнірів ФІФА у приватні руки
Наставник лондонського клубу підтримав позицію УЄФА
близько 2 годин томуПідписатися в
Головний тренер лондонського Челсі Хабі Алонсо висловився щодо можливого продажу часток прав на проведення чемпіонату світу та інших турнірів приватним структурам.
Іспанський фахівець підтримав позицію футбольних функціонерів. Слова наводить видання The Touchline у соціальній мережі X.
Футбол — для людей. Він не повинен перебувати у приватних руках. Сподіваюся, цього не станеться, і ми збережемо гру такою ж привабливою та автентичною, якою ми всі її полюбили та любимо.
Раніше УЄФА та КОНКАКАФ одностайно виступили проти запланованих реформ, а країни-члени цих організацій погрожують бойкотувати турніри у разі затвердження нововведень.
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