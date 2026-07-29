Павло Василенко

Плани ФІФА щодо продажу частки комерційних прав на свої турніри, включно з чемпіонатом світу, викликали гучний резонанс у європейському футболі. Після публікації цієї інформації УЄФА різко розкритикував ініціативу, звинувативши ФІФА у «спробі продати душу футболу».

Згодом міжнародна федерація підтвердила, що розглядає таку модель співпраці, наголосивши: отримані кошти планують розподіляти між усіма 211 національними асоціаціями. Також ФІФА офіційно визнала співпрацю з інвестиційною компанією Thrive Capital, яку очолює Джош Кушнер – брат Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа.

За інформацією Sky Sports, до кінця тижня члени УЄФА проведуть екстрену онлайн-нараду, щоб обговорити подальші кроки. За даними джерела, низка європейських федерацій готова розглянути можливість бойкоту чемпіонату світу, якщо ФІФА продовжить реалізацію свого проєкту.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно також знову опинився під шквалом критики через тісні контакти з Дональдом Трампом. Саме ці зв'язки, а також намір співпрацювати з людьми з найближчого оточення американського президента, лише посилили напруження між ФІФА та європейським футбольним керівництвом.