Головний тренер італійської Роми Джан П'єро Гасперіні підбив підсумки матчу четвертого туру основного етапу Ліги Європи проти Рейнджерс (2:0), окремо висловившись про гру українця Артема Довбика, який записав до свого активу результативну передачу.

«Довбик, безумовно, прогресує. Він добре зіграв, перебуває у відмінній фізичній формі і бере участь у гольових моментах. Вийшов на поле і сприяв другому голу, добре захищаючись і граючи з м'ячем. Він кілька разів був близький до того, щоб забити.

Коли нападник виходить на чужу половину поля, рано чи пізно він все ж забиває. В цілому, він знаходиться в набагато кращій формі, ніж на початку сезону», – цитує синьйора Гасперіні портал RomaNews.