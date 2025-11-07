Гасперіні: «Довбик, безумовно, прогресує»
Фахівець оцінив дії українця
близько 2 годин тому
Головний тренер італійської Роми Джан П'єро Гасперіні підбив підсумки матчу четвертого туру основного етапу Ліги Європи проти Рейнджерс (2:0), окремо висловившись про гру українця Артема Довбика, який записав до свого активу результативну передачу.
«Довбик, безумовно, прогресує. Він добре зіграв, перебуває у відмінній фізичній формі і бере участь у гольових моментах. Вийшов на поле і сприяв другому голу, добре захищаючись і граючи з м'ячем. Він кілька разів був близький до того, щоб забити.
Коли нападник виходить на чужу половину поля, рано чи пізно він все ж забиває. В цілому, він знаходиться в набагато кращій формі, ніж на початку сезону», – цитує синьйора Гасперіні портал RomaNews.
Римська команда після чотирьох турів має у доробку шість залікових балів та посідає 18-й щабель у турнірній таблиці Ліги Європи.
У п'ятому турі турніру Рома на домашньому полі прийматиме данський Мідтьюлланн. Поєдинок у Римі заплановано на 27 листопада, початок гри о 19:45 за київським часом.
Довбик у поточній кампанії зіграв за «вовків» 12 поєдинків у всіх офіційних турнірах: два голи, дві результативні передачі.