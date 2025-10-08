Павло Василенко

Іспанському футболісту Рафі Міру висунуто звинувачення у злочині, пов'язаному із сексуальним насильством із застосуванням сили. Згідно з судовим рішенням, є докази, а не лише підозра, щодо двох епізодів сексуального насильства з боку форварда Валенсії щодо 21-річної жінки, яка подала заяву.

Мір, який зараз грає в оренді в Ельче, був заарештований рано вранці 1 вересня минулого року після матчу на стадіоні «Месталья» після повідомлення про сексуальне насильство. Футболіст повернувся додому з двома жінками та другом, де, як ймовірно, відбулися напади – спочатку в басейні, а потім у ванній кімнаті. Гравець провів кілька днів під вартою, у нього вилучили паспорт і виписали заборонний ордер на 500 метрів.

У судовому документі футболісту пропонується з'явитися на слухання 13 жовтня. Адвокати гравця просять, щоб слухання відбулося у форматі відеоконференції. Міру також було призначено заставу у розмірі 13 500 євро.

Як повідомляє Las Provincias, також звинувачують у сексуальному насильстві й товариша футболіста Пабло Х.Г.

У першому випадку звинувачення стосувалося проникнення та застосування насильства. Слідчий орган вважає, що докази, зібрані під час розслідування, свідчать про те, що Рафа Мір двічі вчинив сексуальне насильство щодо однієї з двох жінок, з якими він та його друг зустрілися раніше на дискотеці у Валенсії.

Суддя також знайшов докази непроникного сексуального злочину та заподіяння легких тілесних ушкоджень, скоєних іншим обвинуваченим, Пабло Х.Г., стосовно другої жінки. Ці події також сталися в басейні будинку Рафи Міра.

Слідчий суддя завершив процес збору свідчень, до якого залучили правоохоронні органи, охорону житлового комплексу, ймовірних потерпілих, двох причетних футболістів та інших свідків.

Розслідування завершено, і прийнято рішення про порушення кримінальної справи проти гравця. Суддя повідомив сторони – обвинувачення, прокуратуру та захист, які нададуть свої заяви та клопотання. Після цього буде вирішено, чи порушувати кримінальну справу проти футболіста, який цим першим рішенням наближається до лави підсудних.