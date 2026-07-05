Павло Василенко

Футболісти збірної Мексики повернули розкішні годинники Rolex, які їм подарував американський блогер та інфлюенсер Стівен Делеонардіс, більш відомий як SteveWillDoIt.

Напередодні матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу проти Еквадору блогер відвідав тренувальний табір мексиканської команди та подарував кожному футболісту дорогий годинник. У відео на своєму YouTube-каналі він заявив, що загальна вартість колекції становить близько одного мільйона доларів, а ціна окремих моделей коливалася від 30 до 90 тисяч доларів.

Втім, збірна Мексики вирішила відмовитися від такого щедрого подарунка. У заяві, опублікованій у соціальних мережах, Федерація футболу Мексики повідомила, що за взаємною згодою сторін годинники були повернуті блогеру, який подарував їх із власної ініціативи.

Сам Делеонардіс пояснив свій вчинок тим, що проживає в Мексиці та поставив два мільйони доларів на перемогу мексиканців над Еквадором. За його словами, успішна ставка могла принести йому близько одного мільйона доларів прибутку – приблизно стільки ж, скільки коштували подаровані годинники. У підсумку Мексика перемогла Еквадор з рахунком 2:0.

Рішення команди повернути подарунки пов'язане з положеннями Кодексу етики ФІФА. Згідно зі статтею 21, особам, пов'язаним із футболом, заборонено приймати подарунки значної вартості або такі, що можуть створити конфлікт інтересів чи розглядатися як спроба впливу. За порушення цих правил передбачені серйозні санкції, включно зі штрафами та відстороненням від футбольної діяльності.

Збірна Мексики, яка є одним із господарів чемпіонату світу-2026, поки що виграла всі чотири матчі на турнірі та не пропустила жодного гола. У чвертьфіналі на стадіоні «Ацтека» мексиканці зустрінуться зі збірною Англії (6 липня).