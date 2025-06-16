Кривбас близький до першого літнього трансферу
Клуб шукає підсилення для складу команди
близько 1 години тому
Бар Лін. Фото: Getty Images
Кривбас розпочав трансферну кампанію і завершує перехід першого літнього новачка команди.
Першим трансфером Кривбасу має стати 20-річний Бар Лін, який належить Маккабі Тель-Авів, повідомляє ТаТоТаке. Минулий сезон гравець провів на правах оренди за Хапоель Хайфа: 21 матч та один гол.
За даними джерела, також Кривбас може підписати українського нападника Даніеля Ківінду з румунського Фарула та до двох гравців Інгульця – вінгера Олега Пушкарьова та центрбека Олександра Дихтярука.
9 червня Кривбас оголосив про призначення нідерландського фахівця Патріка ван Леувена на пост головного тренера команди.
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