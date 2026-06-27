Павло Василенко

Кохана вінгера збірної Нвдерландів Коді Гакпо – Ноа ван дер Бей – повідомила, що їхній син Елайджа помер під час вагітності. Футболіст Ліверпуля та його дівчина чекали на другого сина, про що повідомили у травні.

27-річний вінгер зараз перебуває на чемпіонаті світу зі збірною Нідерландів , а його дівчина Ноа перебуває у Сполучених Штатах, щоб підтримати його. У травні пара опублікувала зворушливий пост в Instagram, в якому оголосила, що очікує на другу дитину.

Але в суботу Ван дер Бей зізналася, що у неї стався викидень. Ноа опублікувала фотографію, на якій вони тримаються за руки над ковдрою та в'язаною шапкою, а також підпис:

«З розбитими серцями ми ділимося жахливою новиною про те, що наш хлопчик помер під час вагітності. Дякуємо за вашу любов і підтримку. Елайджа Рафаель Гакпо. Назавжди коханий. Назавжди наш син».

Нідерландське видання De Telegraaf повідомило, що Гакпо не виходив з командного автобуса на тренування чотири дні тому, а пізніше його привезли на машині. Футбольна асоціація Нідерландів (KNVB) тоді заявила, що він не запізнився, але мав поважну причину для запізнення.

Наступний матч збірної Нідерландів відбудеться 30 червня на чемпіонаті світу проти Марокко в 1/16 фіналу.